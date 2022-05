Le jardin médiéval des douves Le jardin des Douves Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

A propos du Jardin des Douves Le Jardin médiéval des Douves de Jonzac, créé en 2014 par les Amis de Jonzac, se niche près des douves de l’ancien château du XIème siècle détruit pendant la guerre de Cent ans. Dans ce petit jardin clos poussent 118 plantes. Les plantes sont réparties sur 9 carrés en damier entourés de plessis d’osier tréssés manuellement. Ce sont les membres de l’association qui vous feront découvrir le fruit de leur passion.

entrée libre

Le jardin médiéval des douves fait partie du Jonzac caché et insolite, il se découvre à deux pas du château dans la ruelle des galeries noires Le jardin des Douves Galeries noires, 17500 Jonzac, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Jonzac Charente-Maritime

