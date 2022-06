Le Jardin médicinal. « De La Terre À Son Propre Terrain. » Sennevières, 10 juillet 2022, Sennevières.

Le Jardin médicinal. « De La Terre À Son Propre Terrain. » Sennevières

2022-07-10 – 2022-07-10

Sennevières 37600

Venez reconnaître et cultiver les plantes qui soignent au jardin, tendre vers une autonomie pour une pharmacie naturelle à portée de main. Créer votre jardin médicinal et votre pharmacopée familiale. + Un délicieux repas inclus le midi.

Nombre de personnes : entre 6 et 10 personnes

juliette@lacabaneaplantes.com +33 6 50 02 93 63 https://lacabaneaplantes.com/

dernière mise à jour : 2022-05-27 par