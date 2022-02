Le Jardin Matisse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Jardin Matisse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 8 avril 2022, Toulouse. Le Jardin Matisse

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le vendredi 8 avril à 09:30

Danse ——– **Dès 3 ans** **Cie La Locomotive** **Dans le cadre** **du festival Mes** **Poissons d’avril** _Le Jardin Matisse_ est un duo chorégraphique qui s’inspir de l’univers pictural et de certains éléments de la vie du peintre Henri Matisse. La nature, les formes, les couleurs, s’envolent vers un esprit de simplification et de stylisation provoquant l’alchimie entre la danse et la matière.



Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T09:30:00 2022-04-08T10:59:00

