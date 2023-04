visite du Jardin Lucine à Berteaucourt Lès Thennes Le Jardin Lucine, 2 juin 2023, Berteaucourt-lès-Thennes.

visite du Jardin Lucine à Berteaucourt Lès Thennes 2 – 4 juin Le Jardin Lucine individuel 7€ / pour 2 personnes 12€ / groupe de plus de 5 pers 6€ par personne / gratuit pour les – de 14 ans

le Jardin Lucine vous ouvre ses portes. Lisez ces quelques lignes afin de visiter ce lieu de quiétude au travers des mots. Vous serez accueillis par un potager à la Française, vous parcourrez un parc de 4 hectares, bordé par La Luce. Vous découvrirez dans un environnement d’étangs et fossé, une importante collection d’arbres et arbustes. Plusieurs parcours s’offrent à vous. De loin, vous croyez admirer des massifs fleuris, mais à quelques mètres, vous réalisez avec surprise qu’il s’agit de parcelles de légumes et de fleurs… Un lieu où il ferait bon s’arrêter… des bancs vous attendent. Faites une pause et admirez les plans d’eau. À moins que vous ne soyez attirés par la diversité des arbres ou des grandes perspectives. Le rêve est parfois réalité. Observez l’espace autour de vous… Quand le temps de la visite s’achèvera, Jacques espère que vous aurez le sentiment de garder quelque chose de Lucine, comme si Lucine c’était un peu vous…

Le Jardin Lucine impasse jules ferry en face du 43 rue jules ferry 80110 Berteaucourt-lès-thennes Berteaucourt-lès-Thennes 80110 Somme Hauts-de-France 06 09 61 68 75 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012767772180 [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 61 68 75 »}, {« type »: « email », « value »: « taquetj@wanadoo.fr »}] Arboretum de 4 hectares qui comprend une importante variété d’arbres enrichie chaque année. Le Jardin Lucine tient son nom de la rivière qui la borde « La Luce », l’eau qu’elle conduit créé une vaste zone humide où évoluent carpes, oiseaux, oies et canards. Ensemble, rivière et jardin créent une véritable sensation de plénitude. parking au niveau de la Mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©otaln