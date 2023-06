Les jardins littéraires : une immersion artistique libre et contée, au cœur de la nature Le jardin littéraire de sculptures Bassillac et Auberoche, 16 septembre 2023, Bassillac et Auberoche.

Les jardins littéraires : une immersion artistique libre et contée, au cœur de la nature 16 et 17 septembre Le jardin littéraire de sculptures Gratuit -10 ans. Visite libre : 5€50. Visite contée (à partir de 10 ans) : 6€50. Entrée libre.

Chaque visite est une découverte, chaque sculpture raconte une histoire !

Profitez de mises en scène sur 12 000 m2 de plus de 70 sculptures exposées parmi les fleurs vagabondes, illustrant les plus belles citations d’écrivains et de poètes.

Situés dans un écrin de verdure remarquable, un potager poétique et des chênes centenaires forment le décor de ce parcours dédié à la littérature française.

Le dimanche à 16h, « La Parade Sauvage » est une balade contée retraçant la vie et l’œuvre d’Arthur Rimbaud est un moment privilégié où s’ouvrent un univers et un imaginaire qui permettent de s’évader du quotidien.

Pour cette nouvelle saison, six nouvelles installations viennent s’ajouter aux installations existantes.

©JC Sadoine