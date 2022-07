Voyage au cœur d’un jardin poétique aux sculptures ravissantes Le Jardin Littéraire de Sculptures Bassillac et Auberoche Catégories d’évènement: Bassillac et Auberoche

Entrée visite libre : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. Entrée avec visite contée (à partir de 10 ans) : 6 €.

Le Jardin Littéraire de Sculptures vous propose une nouvelle exposition pour cette saison ! Le Jardin Littéraire de Sculptures Chemin de la Forêt, 24330 Blis-et-Born Blis-et-Born Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

+33 (0) 6 15 32 21 32 http://jardinlitterairedesculptures.free.fr Mises en scène sur 12.000 m2, plus de 70 sculptures exposées parmi les fleurs vagabondes illustrent les plus belles citations d’écrivains et de poètes. Situés dans un écrin de verdure remarquable, un potager poétique et des chênes centenaires forment le décor de ce parcours dédié à la littérature française. Une suite d’installations étonnantes dédiées à Arthur Rimbaud retrace sa vie et son œuvre et vient compléter ce jardin qui se veut une porte ouverte sur l’imaginaire à travers des ambiances à découvrir, à ressentir, à partager. Le Jardin Littéraire de Sculptures vous propose une nouvelle exposition pour cette saison ! « Enquête d’humanité » est une exposition de photographies en alu-dibond, retraçant 40 ans de reportages à travers le monde de 1980 à 2020. Une autre série de tirages macro photo montre un aperçu des insectes vivant au jardin grâce aux espaces différenciés. Elle incite à une démarche simple pour offrir refuge à la flore et la faune vagabonde, tant exposées au réchauffement climatique.

