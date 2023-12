Menu de fêtes à emporter, au Jardin Le Jardin Limogne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Limogne-en-Quercy

Lot Menu de fêtes à emporter, au Jardin Le Jardin Limogne-en-Quercy, 31 décembre 2023, Limogne-en-Quercy. Limogne-en-Quercy Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 Menu sur réservation – uniquement à emporter.

Menu sur réservation – uniquement à emporter

Amuses bouches :

Trilogie de choux farcis Entrée :

Sablé aux poireaux safranés, noix de Saint Jacques nacrées Plat :

Tourte au suprême de faisan et choux au foie gras de canard

Jus corsé au Porto

Mousseline de Butternut aux noisettes et comté Fromage :

Brillat savarin aux truffes Dessert :

Le gâteau du Nouvel an , noix de coco et clémentine 42 EUR.

Le Jardin Vers

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Limogne-en-Quercy, Lot Autres Code postal 46260 Lieu Le Jardin Adresse Le Jardin Vers Ville Limogne-en-Quercy Departement Lot Lieu Ville Le Jardin Limogne-en-Quercy Latitude 44.3972197 Longitude 1.77046715 latitude longitude 44.3972197;1.77046715

Le Jardin Limogne-en-Quercy Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limogne-en-quercy/