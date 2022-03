LE JARDIN JACQUES-BOUCHER : UN TÉMOIN DE L’ÉPOPÉE DE JEANNE D’ARC Place de Gaulle, 21 avril 2022, Orléans.

LE JARDIN JACQUES-BOUCHER : UN TÉMOIN DE L’ÉPOPÉE DE JEANNE D’ARC

Place de Gaulle, le jeudi 21 avril à 12:30

Jardin créé à la suite des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, il est situé entre la maison de Jacques Boucher, qui hébergea Jeanne d’Arc en 1429 et l’église Notre-Dame-des-Miracles, où elle allait se recueillir avant les batailles. **Lieu de départ :** Devant les grilles du jardin, place de Gaulle **Places limitées** – Durée : ¾ d’heure **Inscription obligatoire** auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 23 place du Martroi **Protocole sanitaire:** • Port du Masque obligatoire sur toute visite/balade • Cette visite/balade est équipée d’audiophone **Ecouteurs en vente à l’Office de tourisme : 1,50 euros, à conserver et à réutiliser (non compris dans le coût du billet). Vous pouvez vous munir de votre casque ou de vos écouteurs audio personnels, les prises jack sont standard.** **Pour les personnes équipées d’un appareil auditif (position T) une boucle magnétique est à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de votre réservation à la billetterie.** **Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades :** PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an. Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles). Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant. En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Tarif unique : 4,50€ / Gratuit : (sur justificatif) Moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et 1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au PASSé-simple.

Besoin d’une pause entre midi et deux ? Venez découvrir le patrimoine orléanais sur un format de visite courte

Place de Gaulle Place de Gaulle, Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T12:30:00 2022-04-21T13:15:00