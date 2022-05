Le jardin Godron face au changement climatique Jardin Dominique-Alexandre Godron, 3 juin 2022, Nancy.

Le jardin Godron face au changement climatique

le vendredi 3 juin à Jardin Dominique-Alexandre Godron

Fondé en 1758 à la demande du Roi Stanislas, **le Jardin Dominique Alexandre Godron**, fermé 18 mois, a ré-ouvert en juillet 2021, proposant aux habitants un nouveau jardin, **le jardin de demain**. Découverte ludique des aménagements qui ont été apportés au jardin Godron afin d’en faire un jardin plus écologique : économie de la ressource en eau, plantes du futur, qu’est ce qu’une oya?, un potager dans la ville ça sert à quoi? Le but de cette animation est de sensibiliser les élèves aux enjeux du réchauffement climatique et aux changements nécessaires dans nos pratiques afin de protéger le vivant, notre bien le plus précieux. Animation proposée par la Direction Ecologie et Nature de la Ville de Nancy.

Sur inscription

Découverte ludique des aménagements qui ont été apportés au jardin Godron afin d’en faire un jardin plus écologique et de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du réchauffement climatique.

Jardin Dominique-Alexandre Godron 36 rue Sainte-Catherine, Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Nancy Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T11:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:30:00