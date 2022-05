Le Jardin Gastronomique Jardin Gastronomique, 4 juin 2022, .

Le Jardin Gastronomique

Jardin Gastronomique, le samedi 4 juin à 09:00

Ici, au bout du chemin de Pierrouret à Lourmarin, le jardin doit ressembler à un écosystème naturel, où la faune et la flore sauvage ont leur place. Ce terrain tout en longueur qui démarre du pied du Luberon est devenu en quelques années un havre de biodiversité. Ancien verger en friche de cerisiers dont les fruits étaient destinés à la confiserie d’Apt, il a été décidé dès le départ de conserver un maximum d’arbres et d’installer les légumes et les fleurs au milieu, en laissant de longues bandes d’herbes et de plantes sauvages comme séparations des planches de culture. L’un des objectifs du jardin gastronomique est de proposer des légumes qui ont du goût. Sensible également au dérèglement climatique et à l’érosion des espèces, la famille Juigner qui cultive ce jardin, s’est orientée vers une pratique maraichère et horticole de petite surface, en bio, en plein champ, en plein air. Ils utilisent beaucoup de semences auto produites et tentent de conserver un patrimoine génétique en pleine érosion. Les variétés les plus goûteuses, les plus adaptées à la Provence sont testées et ensuite cultivées et conservées, avec le plus possible de variétés anciennes locales échangées à travers les rencontres et différents réseaux de passionnés. Au cours de votre visite, vous découvrirez fleurs et légumes, la biodiversité de ce jardin, la famille Juigner vous parlera de sa démarche agroécologique, vous pourrez poser vos questions…

Sur inscription par mail ou SMS

Le Jardin Gastronomique : micro-ferme maraichère de légumes rares et bouquets de fleurs locales en bio et agroforesterie au pied du Luberon

Jardin Gastronomique 23 Carraire de Puyvert, Lourmarin Vaucluse



