exposition avec les peintres : Benjamin Bozonnet, Claire Chauvel, Assunta Genovesio, Frédéric Jacquin, Sinéad Lucey, Pascal Pichon, Alexandre Rosa, Jean-Noël Selve, Anne-Christine Tcheuffa-Marcou, Albertine Trichon

C’est un jardin enclos, entouré d’antiques pierres, l’on y accède en passant sous une voûte de lierre, en poussant la petite barrière.

La peinture est vivante.

Beaucoup se sont mis à penser qu’après bien des siècles glorieux, elle n’avait plus rien à dire et plus sa place. D’ailleurs les mots ne manquèrent pas pour le dire, au point qu’elle fut mise au ban dans les années 1970-1980. Ringardisée, jusqu’à être écartée de l’enseignement officiel.

Mais voici que !

Depuis quelques temps, une rumeur révèle sa nouvelle naissance. L’enthousiasme est encore confidentiel, et se propage discrètement chez les amateurs. Dans les galeries, les conversations, dans les musées, le discours peu à peu a commencé à changer. Et on a reparlé de l’art comme quête, et d’abord de l’authenticité, cet intemporel qui dépasse les modes et les idées. Après des années de mutisme forcé, le bon sens parle à nouveau de plaisir et de goût. L’idée s’est épuisée dans le bavardage et apparaît comme étique et sans chair. Elle a tôt vieilli et ne séduit plus.

Demain est toujours si nouveau !

Pour sa traditionnelle exposition de printemps, la Galerie Les Montparnos accueille, en ses murs et cimaises, 10 peintres autour de la symbolique hors d’âge du Jardin.

Une chose est sûre, en ce jardin, quelque chose éclot… mais quoi ?

A l’Art Vivant !

Mathyeu Le Bal

galerie les montparnos 5 rue Stanislas 75006 Paris

