Le jardin fait son Salon à Tordouet ! Valorbiquet, 22 mai 2022, Valorbiquet.

2022-05-22 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Valorbiquet Calvados Valorbiquet

La bibliothèque de Tordouet propose une après-midi consacrée au jardinage, plantes et autres collections de jardin. Animations gratuites pour petits et grands : Ateliers pour enfants, vente de plantes et légumes, bourse d’échange de vivaces et graines, conférence-débat Comment gérer mes déchets verts ? , spectacle pour enfants et exposition. nPromenade botanique guidée par Christine Quenaon : rdv parking de la mairie à 13h30.

assomarquepage@gmail.com +33 2 31 62 68 84

