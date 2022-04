Le jardin extraordinaire : Hortus Incredibili Parvis du pôle culturel, 16 mai 2022, Sequedin.

Le jardin extraordinaire : Hortus Incredibili

du lundi 16 mai au vendredi 23 septembre à Parvis du pôle culturel

Ce projet d’envergure est né d’une collaboration active des forces vives sequedinoises. Usagers, équipes culturelles, services techniques et environnement et de la ville et de nombreuses associations ont participé ensemble à la création d’un endroit magique et fantastique où la nature se réapproprie l’espace. Dans cet endroit privilégié, le monde végétal, animal et minéral cohabite en parfaite harmonie avec l’Homme dans un réseau infini d’énergies positives. L’imaginaire côtoie le réel dans un système qui veille à l’essentiel, à l’équilibre et le genre se renouvelle sous la protection immuable des éléments. Le présent tire profit des sagesses et expériences du passé pour construire un futur serein et réparateur. Dès son entrée dans cet espace incroyable, le visiteur découvre les installations créatives et naturelles qui reflètent l’âme enchanteresse du lieu. Arbres à souvenirs et à rêves, fontaine de jouvence, porte du temps, arche à vœux, parcours sensoriels … s’invitent au regard, interpellent les passants par leur présence évocatrice empreinte de symboles et de croyances. Lieu de ressources, de bien-être et d’apprentissage, Hortus incredibili devient un lieu de rencontres et d’animations jusqu’en septembre. * Samedi 18 juin : fête de la musique. Les associations musicales sequedinoises investissent l’espace paysager pour des concerts aux accents naturels. * Mardi 21 juin : le MUmo propose aux écoliers un atelier/expo 100% Utopia avec des œuvres, issues du centre National des arts plastiques, du Frac grand Large et des mondes dessinés. * Dimanche 3 juillet : légendes et contes résonneront dans l’enceinte du jardin * Mercredi 6 et 13 juillet : ateliers terrain et d’écriture sur la biodiversité, organisés par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités en partenariat avec la MEL. * Mercredi 13 et vendredi 15 juillet : le Planétarium itinérant du Forum départemental des Sciences invite les enfants à observer le ciel sur la thématique de la pollution lumineuse. * Du 12 juillet au 4 aout : Exposition apiculture en médiathèque * Samedi 23 juillet : atelier/ visite de la ruche * Du 5 juillet au 13 août : la terrasse de la médiathèque ouvre ses portes aux lecteurs dans une ambiance aux couleurs d’Utopia. Moments de détente, de sérénité, sieste contée et relaxante au programme pendant l’été. Heures du conte, séances de yoga et de fitness, ateliers créatifs seront également organisés pendant la période Utopia.

Tout public – entrée libre

De mai à septembre, « Hortus incredibili » prend place sur le parvis du pôle culturel. Cet espace paysager où la nature reprend ses droits accueille installations et animations utopiques.

Parvis du pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin Nord



