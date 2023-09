Cet évènement est passé Visite guidée : Le Jardin extraordinaire Le jardin extraordinaire Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Visite guidée : Le Jardin extraordinaire Le jardin extraordinaire Brest, 16 septembre 2023, Brest. Visite guidée : Le Jardin extraordinaire 16 et 17 septembre Le jardin extraordinaire Sur inscription, 15 places disponibles. Prévoir de bonnes chaussures, présence d’escaliers. Non accessible PMR. Venez visiter un jardin d’acclimatation en création ! Des espèces botaniques venues de tous continents à découvrir sur les falaises du port de Brest ! Le jardin extraordinaire Rue Amiral Troude 29200, Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 02 98 00 80 80 https://brest.fr/ https://www.facebook.com/Brest.fr.metropole/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://brest.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 00 80 80 »}] Venez visiter un jardin d’acclimatation en création ! Des espèces botaniques venues de tous continents à découvrir sur les falaises du port de Brest ! Accès par la rue Amiral Troude (en face du bar/restaurant l’Alcyone) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Jardins Extraordinaires Brest Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le jardin extraordinaire Adresse Rue Amiral Troude 29200, Brest Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville Le jardin extraordinaire Brest latitude longitude 48.387102;-4.476915

Le jardin extraordinaire Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/