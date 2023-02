Le jardin et la musique Le Comptoir, 24 mars 2023, Paris.

Le vendredi 24 mars 2023

de 18h00 à 20h00

. gratuit

Les rencontres européennes de l’Institut Européen des jardins et des paysages

Depuis la Renaissance, les jardins accueillent la musique et ont inspiré les compositeurs, de Franz Liszt à John Cage. Cependant, un jardin est plus qu’un décor à l’intérieur duquel on exécute des œuvres musicales ou une source d’inspiration. Des correspondances complexes, toujours fertiles, relient l’art du musicien et celui du jardinier, deux arts du temps et de l’espace.

Tel est le thème du dernier numéro de la revue Jardins, qui sera présenté le 24 mars à la Fondation Maison des

sciences de l’homme.

On explorera ce jeu d’échanges entre le jardin et la musique avec le compositeur Jean-Luc Hervé, les essayistes Eryck de Rubercy et Eric Dussert et le directeur de la revue Jardins, Marco Martella.

Depuis 2013, l’Institut Européen des Jardins & Paysages (IEJP) s’est donné pour mission la diffusion de la connaissance du patrimoine paysager européen, son développement et l’amélioration des échanges entre chercheurs et praticiens dans ce domaine.

Dans cette perspective, en plus des conférences destinées aux amateurs de jardins qui se tiennent à Caen et Bénouville (Calvados) depuis plusieurs années, l’IEJP propose désormais un cycle de rencontres au cours desquelles sont abordées les questions liées à la pratique et à la philosophie du jardin. Une attention particulière y est portée à la manière dont le paysage a contribué, et contribue encore, à l’édification de l’identité européenne.

Ces rendez-vous sont autant d’occasions pour des spécialistes de plusieurs disciplines (historiens, paysagistes, philosophes, artistes, jardiniers…) de réfléchir ensemble et de débattre. Ils sont également ouverts au public, filmés et diffusés sur le site de l’IEJP.

À compter de mars 2023, ces rencontres sont accueillies à la Fondation Maison des sciences de l’homme à Paris, lieu consacré depuis soixante ans à la promotion des connaissances en sciences humaines dans un cadre international.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail (1er étage) 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/le-jardin-et-la-musique https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-jardin-et-la-musique-549669886427

FMSH