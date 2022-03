Le Jardin est à l’honneur à la médiathèque de Cugand du 4 mars au 11 juin 2022 Médiathèque de Cugand Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Le Jardin est à l'honneur à la médiathèque de Cugand du 4 mars au 11 juin 2022 Médiathèque de Cugand, 4 mars 2022, Cugand.

du vendredi 4 mars au vendredi 10 juin à Médiathèque de Cugand

« Eveillons nous à la nature en nous sensibilisant au jardinage pour des moments de partage inoubliables ! » ———————————————————————————————————— La médiathèque de Cugand propose à partir du 4 mars son programme d’animations autour de la thématique du jardin. Comment se lancer dans la réalisation d’un potager ? Quels sont les bons outils, le matériel, comment préparer ses semences, récolter ses graines, observer les petites bêtes nécessaires au jardin…autant de questions qui seront élucidées lors des animations à la médiathèque du 4 mars au 12 juin 2022. Venez découvrir les décors mis en place autour du jardin : les outils, les légumes, les insectes, une grainothèque, un potager, des jeux… A cette occasion, un concours photo est organisé en partenariat avec le club photo de Cugand. Une trentaine de photos de jardins privés seront exposées et soumises au vote du public et d’un jury. Des animations sont proposées pour **tous les publics**, pensez à vous y inscrire. [https://fr.calameo.com/terres-de-montaigu/read/0005141139cb3f3623116](https://fr.calameo.com/terres-de-montaigu/read/0005141139cb3f3623116)

gratuit. Sur inscription

Médiathèque de Cugand 3 Rue Jean Moulin, 85610 Cugand

