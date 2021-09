Le Jardin Electronique 2021 jardin des plantes, 11 septembre 2021, Lille.

Le Jardin Electronique 2021

Du 11 au 12 septembre, la plus grande garden party des Hauts-de-France vous donne rendez-vous au Jardin des Plantes de Lille pour 2 jours de fête et de danse ! Après 2 ans d’attente interminable, je jardin rouvre ses portes pour un weekend mémorable, rempli de joie et de sourires, dans un parc regorgeant de souvenirs, de l’électro à la trance, nous attendons vos meilleurs pas de danse, pour fêter ensemble le Tome VII de cet Open Air. Et pour la toute première fois, le Jardin Electronique lance une deuxième scène, en partenariat avec La Villette et Technopol. Restauration food truck sur place. Pour accéder au festival : passer par l’impasse de l’Observatoire ou la rue du Jardin des Plantes. ⚠️ L’accès côté Ouest en arrivant de Porte d’Arras sera fermé. Les mineur.e.s doivent être accompagné.e.s de leur responsable légal.e, La direction se réserve le droit d’entrée. Toute sortie est définitive / Fin des accès à 22h le samedi et 20h le dimanche ❗ **Pass sanitaire obligatoire avec pièce d’identité pour pouvoir accéder au festival (conformément aux annonces gouvernementales).**

