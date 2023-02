Exposition de céramiques de Franck Arnaud Le jardin d’une ikebaniste La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Exposition de céramiques de Franck Arnaud 3 et 4 juin Le jardin d'une ikebaniste

Entrée libre Exposition, dans le jardin, de céramiques réalisées par Franck Arnaud.

Céramiste depuis 40 ans, il travaille des pièces uniques en grès ou porcelaine.

Les cuissons longues (6 jours) en four à bois apportent des dépôts de cendres de braises et flammes qui laissent leurs empreintes. Plusieurs voyages au Japon ont été déterminant dans son approche de la terre et du feu. Le jardin d'une ikebaniste 75 rue du Moulin Rouge, 17000 La Rochelle, Charente Maritime

2023-06-03T08:00:00+00:00 – 2023-06-04T16:30:00+00:00

