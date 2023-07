Atelier massage en famille par Anna Rejek Bien-être Le Jardin du Roy Senlis, 9 août 2023, Senlis.

Atelier massage en famille par Anna Rejek Bien-être Mercredi 9 août, 17h30, 18h15 Le Jardin du Roy Entrée libre et gratuite

Rendez-vous le mercredi 9 août 2023 dans le cadre des Lézards d’été pour participer à l’un des deux ateliers massage en famille par Anna Rejek Bien-être.

Cela se déroulera à travers deux ateliers à 17h30 ou 18h pendant 30 minutes dans le Jardin du Roy !

Anna Rejek:

« Ma philosophie est de prendre le temps avec chaque personne, c’est pourquoi je commence toujours par un moment d’échange, afin de cibler les besoins et attentes de chacun et ainsi proposer le meilleur soin.

Chaque massage sera réalisé dans le plus grand respect de la personne, en étant à l’écoute de ses besoins et en respectant sa sensibilité et sa pudeur.

Mon accompagnement par des pratiques bien-être, répond particulièrement aux valeurs auxquelles je tiens : respect, de soi et de l’autre, bienveillance, écoute et non jugement absolu. »

Le Jardin du Roy 17 Rue du Chat Haret, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

2023-08-09T17:30:00+02:00 – 2023-08-09T18:00:00+02:00

2023-08-09T18:15:00+02:00 – 2023-08-09T18:45:00+02:00

