Les petites fabriques de théâtre par le Théâtre du Kalam Le Jardin du Roy Senlis

Senlis Les petites fabriques de théâtre par le Théâtre du Kalam Le Jardin du Roy Senlis, 26 juillet 2023, Senlis. Les petites fabriques de théâtre par le Théâtre du Kalam 26 juillet et 2 août Le Jardin du Roy Entrée libre et Gratuite Rendez-vous le mercredi 26 juillet et le mercredi 2 août 2023 au Jardin du Roy pour découvrir les ateliers du Théâtre du Kalam !

Amenez vos enfants de 6 à 12 ans à l’un des trois ateliers de 50 minutes, à 15h, 16h ou 17h ! LES PETITES FABRIQUES DE THÉÂTRE Nous explorons mythes et contes populaires avec les enfants : • Les Fables de La Fontaine • Alice aux pays des merveilles • Les milles et une nuit • Les contes de Perrault • L’Odyssée d’Homère Un metteur en scène, pédagogue, va raconter le conte aux enfants, afin qu’ils le découvrent, puis se l’approprient. Après des exercices ludiques de théâtre, les enfants sont invités à se costumer, puis à incarner des personnages du récit. Une manière joyeuse et interactive de revisiter ce patrimoine textuel ! Le Jardin du Roy 17 Rue du Chat Haret, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T15:50:00+02:00

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T15:50:00+02:00
2023-08-02T17:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:50:00+02:00

