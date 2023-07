Réalisation d’une fresque Le Jardin du Roy Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Réalisation d’une fresque Le Jardin du Roy Senlis, 24 juillet 2023, Senlis. Réalisation d’une fresque Lundi 24 juillet, 15h00 Le Jardin du Roy Entrée libre et gratuite Rendez-vous le lundi 24 juillet de 15h à 17h au jardin du Roy pour réaliser une fresque avec l’association Art et Amitié ! Art & Amitié est une association senlisienne d’artistes : peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, illustrateurs… Le Jardin du Roy 17 Rue du Chat Haret, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T15:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

2023-07-24T15:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00 réalisation fresque Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Le Jardin du Roy Adresse 17 Rue du Chat Haret, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age max 99 Lieu Ville Le Jardin du Roy Senlis

Le Jardin du Roy Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/