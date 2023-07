Philatélie par l’association Philatélique de Senlis Le Jardin du Roy Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Philatélie par l’association Philatélique de Senlis Le Jardin du Roy Senlis, 21 juillet 2023, Senlis. Philatélie par l’association Philatélique de Senlis 21 juillet et 4 août Le Jardin du Roy Entrée libre et gratuite L’association Philatélique Senlisienne rassemble tous les passionnés du timbre et de la philatélie. Connaissez-vous l’origine de la carte postale ? Le 19 Décembre 1872, Louis François WOLOWSKI, député de la Seine, fait adopter un amendement donnant officiellement naissance à la Carte Postale Française… Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous au Jardin du Roy le vendredi 21 juillet et le vendredi 4 août de 15h à 17h ! Le Jardin du Roy 17 Rue du Chat Haret, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

