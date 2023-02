Visite libre ou accompagnée d’un jardin d’artiste Le jardin du revers, 2 juin 2023, Notre-Dame-de-Cenilly.

Entrée 5 €, gratuit pour moins de 18 ans.

Le jardin du revers le mesnil rave 50210 Notre dame de Cenilly Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie Parking-signalétique-Google maps

+330663553018 https://louis-marie.catta.fr/category/jardin-du-revers/ https://www.facebook.com/Jardinerenpaix/ Le jardin, une histoire de vie « J’ai commencé ce jardin il y a 40 ans. A l’époque, j’avais terminé mes études de paysagiste. J’ai modelé cet espace pour mes proches et pour moi-même. J’y ai apporté de la terre, planté des arbres et des arbustes qui sont aujourd’hui en pleine maturité. Ma vie s’est longtemps partagée entre Paris et mon activité d’artiste-plasticien, et ce jardin où je venais fréquemment me ressourcer et travailler dans la grange transformée en atelier. En 2013, j’ai décidé d’aller plus loin et de faire de ce jardin une œuvre. De mêler ce jardin à mon parcours d’artiste-plasticien, d’y introduire de nouvelles formes, d’autres matières, des végétaux différents, et de l’ouvrir au public. Celui-ci est invité à se perdre dans les allées, à s’immerger dans des ambiances végétales ouvrant la porte à la rêverie, à découvrir des plantes mais aussi un univers propre à stimuler l’imaginaire. Au fil des saisons, des artistes y sont invités à exposer leurs œuvres et mon atelier est ouvert lors des visites. Ma vie se déroule désormais ici, au sein du jardin et dans l’échange avec les différents publics amateurs d’art et/ou de jardin. » Louis-Marie Catta

Cette année, l’artiste Danièle Massu-Marie exposera un travail élaboré à partir de la Nicandre, une plante emblématique du jardin. Jean Loulendo, conteur et musicien sera présent ponctuellement avec son univers sonore africain.

Louis-Marie Catta



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T15:00:00+02:00

2023-06-04T19:30:00+02:00

©CATTA-PAULAIS