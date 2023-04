Visite libre du jardin du Prahor Le Jardin du Prahor Arzal Catégories d’Évènement: Arzal

Visite libre du jardin du Prahor Le Jardin du Prahor, 2 juin 2023, Arzal. Visite libre du jardin du Prahor 2 – 4 juin Le Jardin du Prahor Tarif Unique : 5€ Jardin zen Ecolo. La luxuriante végétation des bambous, des graminées, des plantes exotiques, des vivaces géantes côtoient les bassins de lotus et de nénuphars abritant les carpes koï. Bananiers, carnivores, y trouvent naturellement leur place. Refuge LPO Le Jardin du Prahor ZA la Corne du Cerf – 56190 ARZAL Arzal 56190 Morbihan Bretagne Jardin très relaxant de 8500m² où se côtoient tous types de végétaux. Les vivaces géantes, les bambous, les graminées en font un jardin très luxuriant et reposant. voie rapide Nantes Brest Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Bernard Olivier – Le Jardin du Prahor

