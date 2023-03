Visite du jardin du poteau Le jardin du poteau Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Visite du jardin du poteau Le jardin du poteau, 3 juin 2023, Senlis. Visite du jardin du poteau Samedi 3 juin, 14h00 Le jardin du poteau Entrée : 4€/ personne ( gratuit pour les enfants) ai prit de Jardins & Santé. Pass 10€/ personne ( valable pour tous les jardins ouverts dans Senlis) Visite d’un jardin récent.

L’ouverture du jardin du poteau est réalisé au profit de l’association Jardins & Santé ( soutien à la création de jardins à visée thérapeutique dans les hôpitaux et établissements de soins accueillant des personnes fragilisées par la maladie, le handicap et l’âge. Le jardin du poteau 9 Square Du Poteau Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 0610496320 Notre jardin créé récemment, est un écrin de verdure dont on ne se lasse pas. Il offre chaque jour un moment de repos et d’évasion grâce aux perspectives qui rejoignent l’infini. Il faut rentrer dans la résidence LA FONTAINE, en face du garage du poteau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

