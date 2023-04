Journée de printemps au Poteau rose Le jardin du Poteau Rose Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Journée de printemps au Poteau rose Le jardin du Poteau Rose, 1 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Journée de printemps au Poteau rose Lundi 1 mai, 12h30 Le jardin du Poteau Rose Entrée libre Venez fêter le 1er mai au Poteau rose, ce lundi de 12h30 à 17h. Au programme : pique-nique en famille à 12h30

le moulin à Histoires, dites, redites et inédites, de l’Artisserie

animation musicale avec Etienne Boulanger

contes dans la paille

ateliers : jardinage, sculpture Le Poteau rose se situe entre l’avenue du Pont-de-Bois et la rue Brève.

Suivez-le sur Facebook : le jardin du Poteau Rose Le jardin du Poteau Rose avenue du Pont de Bois et les rues Breughel et Brève à Villeneuve d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-05-01T12:30:00+02:00 – 2023-05-01T17:00:00+02:00

