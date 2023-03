Handpan et Yoga au Jardin du Partage Le jardin du Partage Tercé Catégories d’Évènement: Tercé

Handpan et Yoga au Jardin du Partage Le jardin du Partage, 3 juin 2023, Tercé. Handpan et Yoga au Jardin du Partage 3 et 4 juin Le jardin du Partage Entrée : 2€, gratuit jusqu’à 18 ans. Visite libre du jardin.

Invités : Axil Drum et Julie. Sam 10h30-11h : pour les enfants, découverte des instruments du monde. Sam 11h30-12h30, 13h30-14h30, 14h45-15h45 : pour adultes et enfants, initiation Handpan (1h, sur réservation).

Sam 16h-17h : accompagnement musical pour la prestation de Yoga proposée par Julie ‘Yog’Asana’, suivi peut être par un petit concert au chapeau. Vente de miel Sébastien Pierron, apiculteur de Gizay. Artisanat indien et Tibétain. Dim : artisanat indien et Tibétain, vente de miel de Sébastien Pierron, apiculteur de Gizay, et peut-être musique (reste à définir le groupe). Le jardin du Partage 19 rue du Bois Brun, 86800 Tercé, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 60 95 35 14 [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 95 35 14 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 66 43 78 54 »}] La passion de la propriétaire pour les plantes plus ou moins connues et pour les voyages se retrouvent ici ou là dans ce jardin où échanges et partagent sont toujours au rendez-vous. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

