Théâtre d’objets « Dans le jardin de ma main », pour le public scolaire. Vendredi 2 juin, 14h00, 15h30 Le Jardin du Musée d’Art moderne Sur inscription

Spectacle jeune public à partir de 3 ans (et pour les grands, jardiniers ou non).

Du bon terreau, un peu d’eau et beaucoup de patience… Cette balade poético-documentaire nous entraine au-delà de ce petit coin de jardin enchanteur où toutes les fleurs de l’imaginaire ne demandent qu’à pousser. Entre jardin secret et jardin potager, les bouts d’choux découvrent la magie des graines de soleil ou de malice, une coccinelle élégante, un ver de terre au chapeau feutré, une abeille égarée, Bicorne l’escargot…

Ecrit, interprété et mis en scène par Françoise Bobe.

Scénographie, costumes et objets marionnettiques de Gingolf Gateau.

Capacité 2 classes et accompagnateurs (60 personnes).

Le Jardin du Musée d’Art moderne Place saint-pierre 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 0325762681 http://www.musees-troyes.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 42 33 81 »}] Situé à l’arrière de l’ancien Palais épiscopal, le jardin du musée d’Art moderne a été totalement repensé, dans le cadre de la rénovation du musée d’Art moderne. Ce travail a été réalisé avec les paysagistes du cabinet Métamorphose. Le nouveau jardin s’inspire de l’histoire du lieu et évoque l’ancien potager du Palais épiscopal. Les teintes des fleurs et vivaces répondent quant à elles aux couleurs chatoyantes des peintures de Marinot et de la période fauve de Derain, tous deux artistes majeures des collections Pierre et Denise Lévy. Lieu de déambulation et de détente, c’est également un jardin de sculptures qui vient ouvrir le parcours du musée sur des collections plus contemporaines. Les bronzes de Martine-Martine et les dépôts historiques du Centre Pompidou, telle La Spirale de Germaine Richier, ont été scénarisés dans leur nouvel écrin de verdure. Plusieurs nouveaux dépôts du Centre National des Arts Plastiques viennent compléter ce parcours. Le Promeneur d’Augustin Cardenas, Le Baldaquin d’Alain Séchas, Sans titre de Damien Cabanes ou encore un pot historique de Jean-Pierre Raynaud y introduisent ainsi couleur, humour et poésie. Enfin le parcours est complété par deux œuvres de Parvine Curie, Coléoptère et Burqa, issues d’une importante donation réalisée par l’artiste à l’occasion de la rénovation du musée.

