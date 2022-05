Le jardin du moulin Le Roy Le Moulin Le Roy Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Le jardin du moulin Le Roy Le Moulin Le Roy, 4 juin 2022, Valmondois. Le jardin du moulin Le Roy

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Moulin Le Roy

Ce jardin de 2 500 m² est une création contemporaine sur les traces du jardin déjà existantes du jardin du moulin dont les origines remontent au XIe siècle. C’est un jardin régulier et paysager avec son art topiaire et ses nombreux rosiers Artistes exposés : Guiro (Sculpteur) Pascale de Laborderie (Sculptrice) Tao Guével (Sculptrice) Michel Guével (Peintre, Maître Verrier).

Entrée libre

Visite de ce jardin splendide avec exposition d’artistes Le Moulin Le Roy 5 chemin d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Le Moulin Le Roy Adresse 5 chemin d’Orgivaux 95760 Valmondois Ville Valmondois lieuville Le Moulin Le Roy Valmondois Departement Val-d'Oise

Le Moulin Le Roy Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Le jardin du moulin Le Roy Le Moulin Le Roy 2022-06-04 was last modified: by Le jardin du moulin Le Roy Le Moulin Le Roy Le Moulin Le Roy 4 juin 2022 Le Moulin Le Roy Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise