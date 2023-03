Visite du Jardin du Moulin du Bignon Le Jardin du Moulin du Bignon Lassy Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Visite du Jardin du Moulin du Bignon 3 et 4 juin Le Jardin du Moulin du Bignon Participation libre pour le concert Visite commentée du jardin

Concert

Atelier nichoirs

Chasse à la grenouille

Le Jardin du Moulin du Bignon 2 Le pont du Bignon, 35580, Lassy Lassy 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299421004 Moulin à eau du 16ième siècle restauré et transformé en Chambre d'hôte depuis 1994.

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

