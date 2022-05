Le jardin du monde Le jardin du Monde Alba-la-Romaine Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin du Monde

Le jardin du monde ouvre ses portes pour vous accueillir à l’occasion des rendez-vous aux jardins : plus de 2 000 cactus dont prend soin M. Jobert, mais aussi des plantes rares. Venez découvrir le jardin du monde Le jardin du Monde 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Alba-la-Romaine Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

