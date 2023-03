Le Jardin du Manoir des Gays Le jardin du Manoir des Gays, 3 juin 2023, Saint-Igny-de-Vers.

Le Jardin du Manoir des Gays 3 et 4 juin Le jardin du Manoir des Gays Jardin privé exceptionnellement ouvert au public pour un don d’entrée de 5€ au profit de Jardins&Santé

C’est en cheminant par une petite route venant de Saint-Igny de Vers que l’on atteint le hameau des Gays composé actuellement de six maisons. La plus grande d’entre elle, appelée « le manoir » et datant de 1741, attire immédiatement l’attention par son porche et l’importance du bâti, inhabituel dans le Haut-Beaujolais.

Derrière ses murs, vous découvrirez un jardin en terrasse à la française avec pièces d’eau et topiaires s’ouvrant sur la belle vallée du Sornin dominée par les pins Douglas et au fond de laquelle paissent de belles vaches charolaises.

La structure du jardin date du XIXème siècle et les propriétaires successifs se sont efforcés depuis lors d’adoucir la rigueur des pierres et des topiaires grâce à la couleur des rosiers et des massifs floraux.

Vos hôtes: Bernard et Annie Nolf.

À noter : Nous proposons un passe-partout à 20€ qui vous permet de profiter de 3 jardins en plus du Jardin du Manoir des Gays:

* Le Parc et le Potager du Château de Vaulx

* Le jardin de la Fontaine (Saint-Julien-de-Civry)

* Le jardin de la maison Marais / Le potager de la Semence (Charolles).

Dans tous les jardins des animations (concerts et/ou exposition de peintures).

Le parcours complet représente 35.6 kms.

Le jardin est exceptionnellement ouvert au profit de Jardins & Santé (https://www.jardins-sante.org/). Cette association soutient la création de jardins à visée thérapeutique dans les établissements hospitaliers et médicosociaux, qui accueillent des personnes atteintes notamment de maladies cérébrales – autisme et TED, maladie d’Alzheimer, épilepsies, dépression profonde etc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Emiel van den Berg