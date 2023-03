Une enquête au coeur de Saint-Germain-des-Prés Le jardin du Luxembourg Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Une enquête au coeur de Saint-Germain-des-Prés Le jardin du Luxembourg, 8 avril 2023, Paris. Une enquête au coeur de Saint-Germain-des-Prés 8 avril – 30 juillet Le jardin du Luxembourg 15 Depuis quelque temps, un serial killer se promène à Saint-Germain-des-Prés et tout Paris compte sur vous pour le rattraper ! Vous avez rendez-vous dans l’un des plus beaux jardins de Paris, pour résoudre l’enquête. Équipez de votre mallette de détective, traversez le jardin du Luxembourg, en passant par des cours et passages du quartier, récoltez des indices et enquêtez ! Arriverez-vous à résoudre les crimes à Saint-Germain ? *Jeu de piste ouvert certains week-end à partir du 8 avril (pour toutes les dates suivre le lien billetterie) Le jardin du Luxembourg Rue de Médicis, 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?grp_filter=26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T15:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00

2023-07-30T14:30:00+02:00 – 2023-07-30T17:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le jardin du Luxembourg Adresse Rue de Médicis, 75006 Paris Ville Paris Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Le jardin du Luxembourg Paris

Le jardin du Luxembourg Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Une enquête au coeur de Saint-Germain-des-Prés Le jardin du Luxembourg 2023-04-08 was last modified: by Une enquête au coeur de Saint-Germain-des-Prés Le jardin du Luxembourg Le jardin du Luxembourg 8 avril 2023 Le jardin du Luxembourg Paris Paris

Paris