La roseraie et le jardin des simple du Logis de Moullins Le Jardin du Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val Catégories d’Évènement: Saint-Rémy-du-Val

Sarthe

La roseraie et le jardin des simple du Logis de Moullins Le Jardin du Logis de Moullins, 2 juin 2023, Saint-Rémy-du-Val. La roseraie et le jardin des simple du Logis de Moullins 2 – 4 juin Le Jardin du Logis de Moullins gratuité Jardin d’agrément autour d’un monument historique. Création récente Le Jardin du Logis de Moullins Logis de Moullins Saint Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire 33(0)681009834 http://logisdemoullins.fr https://www.facebook.com/search/top?q=logis%20de%20moullins Prieuré bénédictin de la Coûture (990-1250), résidence palatial des abbés de la Coûture de 1310 à 1418, puis nouvelle résidence avec colombier construite par l’abbé Michel Bureau en 1508 suivie de celle de la chapelle en 1514. Les jardins comprennent une roseraie, un jardin des simple, un potager et un verger. parking dans le champs en face de la porte charretière, et 30m après l’entrée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©PhFavre

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Rémy-du-Val, Sarthe Autres Lieu Le Jardin du Logis de Moullins Adresse Logis de Moullins Saint Rémy-du-Val Ville Saint-Rémy-du-Val Departement Sarthe Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Le Jardin du Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val

Le Jardin du Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-remy-du-val/

La roseraie et le jardin des simple du Logis de Moullins Le Jardin du Logis de Moullins 2023-06-02 was last modified: by La roseraie et le jardin des simple du Logis de Moullins Le Jardin du Logis de Moullins Le Jardin du Logis de Moullins 2 juin 2023 Le Jardin du Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val

Saint-Rémy-du-Val Sarthe