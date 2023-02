La musique du Jardin du Livre Le Jardin du livre, 3 juin 2023, Valff.

La musique du Jardin du Livre 3 et 4 juin Le Jardin du livre

Entrée libre, plateau

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap moteur mi

Le Jardin du livre 1 rue de l’Église, Valff, Grand Est Valff 67210 Bas-Rhin Grand Est

Visible toute l’année, accessible sous conditions, siège de manifestations culturelles et musicales dont, en été, «Les Mardis du Wihr», le Jardin du Livre de Valff se veut le support d’un dialogue interreligieux dans un cadre végétal propice à l’éveil de la curiosité de l’autre et du respect mutuel. Les enjeux écologiques actuels et les gestes éco-citoyens font aussi partie de notre démarche. Le Jardin du Livre de Valff fait partie de la catégorie des Jardins bibliques. Les trois principales religions monothéistes : Judaïsme, Christianisme et Islam, sont parfois désignées comme «Religions du Livre». Le Jardin du Livre fait revivre les grands épisodes de ces religions tout au long d’un parcours végétal structuré sur ces thèmes. Les plantes installées sont directement tirées ou inspirées des écrits sacrés. Près d’une vingtaine de lieux sont aménagés à cette intention : les sept Espèces Principales (figuier, olivier, grenadier …) composent le Paradis ; le chêne et le tamaris rappellent Abraham ; épines et rosiers symbolisent la Passion … Aux beaux jours, vous serez accueillis par les nigelles fleuries et l’ail ornemental. Vous pourrez découvrir les acanthes et ses sœurs méditerranéennes, les phlomis et une collection de sauges, mises en valeur par des vagues d’hémérocalles. Vous pourrez vous enivrer des senteurs des rosiers de Damas, admirer la vigueur du rosier liane « Pleine de Grâce » et les couleurs chatoyantes du «Joseph’s coat». Assis à l’ombre des saules de Babylone, profitez de la quiétude de notre jardin.

Au programme du Jardin du Livre:

Instruments de musique avec les matériaux du jardin

Ballade accompagnée illustrée d’extraits musicaux

Chants par la Chorale de Valff

Le détail et le programme complet sont en cours d’élaboration.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

©Le Jardin du Livre