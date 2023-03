Visite libre ou guidée du jardin Le jardin du lievre, 3 juin 2023, Sercus.

Visite libre ou guidée du jardin 3 et 4 juin Le jardin du lievre visite libre : 4 euros visite guidée : 6 euros

Ce jardin paysager de tendance contemporaine est source d’inspiration pour le visiteur passionné par les jardins structurés et naturels . Le jardin est composé de deux parties assez distinctes ; la plus ancienne a une structuration bien perceptible composée de haies, de topiaires et de vivaces ; la seconde partie est plus récente avec un espace très ouvert, géométrique, créatif et intégré au paysage et riche de centaines de variétés de vivaces et graminées originales.

Le jardin du lievre 65, impasse de l’Hazegat Veld, Sercus, Nord, Hauts-de-France Sercus 59173 Nord Hauts-de-France http://www.lejardindulievre.fr Jardin de collection (botanique, arboretum…). A 1,5 km du centre du village en direction de Blaringhem sur la RD 106 (fléchage du jardin).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Benoit Destine