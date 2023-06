Mise en chauffe four XVIIIème et promenade dans un jardin régulier avec haies de buis et topiaires Le jardin du fournil Vouvant Vouvant Catégories d’Évènement: Vendée

Vouvant Mise en chauffe four XVIIIème et promenade dans un jardin régulier avec haies de buis et topiaires Le jardin du fournil Vouvant, 17 septembre 2023, Vouvant. Mise en chauffe four XVIIIème et promenade dans un jardin régulier avec haies de buis et topiaires Dimanche 17 septembre, 10h00 Le jardin du fournil Visite promenade dans un jardin classique régulier.

Explication sur la restauration du fournil et du four de la fin du 18ème siècle.

Mise en chauffe du four suivie de la démonstration de cuisson de brioches. Le jardin du fournil Rue Basse Rue, 85120 Vouvant Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire Autour d’un fournil restauré du XVIIIe s., petit jardin régulier créé vers 1920, dont les parcelles de pelouses entourées de haies de buis, ponctuées de topiaires, dominent la petite rivière “ La Mère ”, près du Pont Roman. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

