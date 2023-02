Promenade musicale dans le jardin Le jardin du Faudé Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Orbey

Promenade musicale dans le jardin Le jardin du Faudé, 3 juin 2023, Orbey. Promenade musicale dans le jardin 3 et 4 juin Le jardin du Faudé Rendez-vous aux jardins 2023 Le jardin du Faudé 80, rue du Faudé 68370 Orbey Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est A patir de la D415, vers le col du Bonhomme, au rond point de Hachimette, prendre la D48. La rue du faudé est la déviation poids lourds. Parking juste en face du jardin.

03 89 71 37 98 C’est un jardin d’agrément et de production légumière (un potager de plein champ, deux serres et dans la pente, un aménagement en bacs de permaculture ) Il a fallu drainer une prairie marécageuse en pente et l’aménager en terrasses. Rosiers anciens, iris, pivoines ont colonisé les pentes . De grands arbres ponctuent l’espace : le catalpa de l’espace repos, un gingko biloba, un cerisier “accolade” du Japon et les époustouflants cornus”Kousa”, etc…Un bassin recueille les eaux de drainage pour le bonheur des carpes Koï, iris ensata et nénuphars . Des amis musiciens ( harpe, violon, flûte, accordéon..), sous le catalpa, accompagnent la déambulation libre ou guidée par des amis jardiniers.

L’après-midi, la chorale de l’école de musique enchantera les oreilles des promeneurs.

