Atelier enfants « instruments de musique de la nature » Samedi 3 juin, 14h00 Le Jardin du Colibri 10 places, 15 euros par enfant, réservation obligatoire, aucun matériel à prévoir

Atelier animé par Nadège Erba, éducatrice à l’environnement. Nous allons fabriquer plusieurs instruments de musique avec des matériaux naturels, au Jardin du Colibri.

Le Jardin du Colibri rue sous le village 08090 Montcy-Notre-Dame Montcy-Notre-Dame 08090 Ardennes Grand Est 0603307674 [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 30 76 74 »}, {« type »: « email », « value »: « gwenaellepodvin@gmail.com »}] Le Jardin du Colibri est un jardin ouvrier mêlant l’art et la nature. Il est cultivé en permaculture et est équipé en toilettes sèches, composteur, cabanes, nichoirs, hôtels à insectes, four à pain traditionnel, serres, entièrement fabriqués avec des matériaux de récupération. Des visites guidées y sont organisées ainsi que des ateliers artistiques, chantiers participatifs autour du thème de la protection de nature et de la sensibilisation à la préservation de la biodiversité Pour les bus scolaires, possibilité de déposer au centre du village, le jardin est à proximité. Parkings à moins de 200m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

