Le Jardin du bonheur de l’association Art d’Être Le Jardin du bonheur de l’Association Art d’Être, 5 juin 2022, Saverne.

On y fait la sieste à l’ombre des fruitiers, on joue, on dessine, on peint, on voyage avec les sons, on apprend la vie et l’usage des plantes, on s’étire en mode yoga, on s’y restaure de ce que la nature nous offre, on s’y cultive avec des livres mis à disposition, on découvre les œuvres d’artistes et de créateurs et plus que tout, on se détend et on profite de la vie. La restauration (végan) sera assurée par LES PIS VERTS, boissons et crêpes proposées par l’association. A l’intérieur, galerie d’art, et boutique de créateurs. Avec la participation des Nouveaux Paysagistes (aménagement du jardin), Emile Fehr (sculpteur), Annick Rossini (sculptrice), Stephane Hette (photographe), Laure Jourdain (dessinatrice botanique), Isabelle Meyer (yoga), La Maison de Parfum Serena Galini (créateur de parfums), Isabelle Deloron (ceramiste), Nabyssa (creation de bougies), Bien Etre & Beauté (plantes, soins naturels et massage), Cynthia Gross (sonotherapeute). **Notre programme :** Dimanche 5 juin : 10h ouverture 11h mini conférence : de l’usage des plantes (Pascale Bongard) 14h voyage sonore (Cynthia Gross) 17h : yoga class (Isabelle Meyer) 18h30 : démonstration de massage (Pascale Bongard) **Nuit à la belle étoile selon météo, places limitées, sur réservation :** soirée contes, yoga du matin, petit déjeuner énergie. Apportez votre duvet et votre bonne humeur. Renseignements et inscriptions : (sur réservation au 0788985875 ). Lundi 6 juin : 11h mini conférence : les hydrolats (Pascale Bongard) 14h : voyage sonore (Cynthia Gross) 17h : yoga class (Isabelle Meyer)

Bien des découvertes à faire dans cet espace revisité.

Le Jardin du bonheur de l’Association Art d’Être 24 rue de la roseraie 67700 Saverne Saverne Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00