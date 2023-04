Les sculptures Le Jardin du Bec Sec, 3 juin 2023, Auzouer-en-Touraine.

Les sculptures 3 et 4 juin Le Jardin du Bec Sec

Découvrez les sculptures de Guy et Agathe.

Guy sculpte sur du bois des oiseaux et des poissons. Ses oiseaux sont élégants, ses poissons réalistes et impressionnants…

Agathe, artiste atypique, peint et sculpte sur différents supports : de la soie, du bois, de l’ardoise, du contreplaqué…Ses oeuvres sont aussi originales qu’elle-même…Ses jolies dames lui ressemblent, ses animaux sont fantastiques et ses petits couples attendrissants…

Le Jardin du Bec Sec 33 rue du Bec-Sec 37110 Auzouer-en-Touraine Auzouer-en-Touraine 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 67 20 94 71 Jardin paysager contemporain – 6300 m² – devant une maison d’architecte construite il y a 35 ans… sur une ancienne vigne…qui a depuis été arrachée ! et plantée… Une petite maison de vigne « une Caburoche » typique du Castelrenaudais, accueille les visiteurs à l’entrée du parc. En fond de jardin, quelques conifères, des chênes et des érables. Dans le verger, de nombreux arbres fruitiers dont une vingtaine de cerisiers et des noyers. Des haies vives autour du jardin, pour les oiseaux ! Jardin d’herbes aromatiques. Nombreuses vivaces en été, dont des alstroemérias, des hémérocalles, des pivoines… beaucoup de rosiers, certains non remontants mais qui fleurissent merveilleusement en juin. Une allée de tulipiers de Virginie, un énorme catalpa pour l’ombre, un sophora et des arbustes florifères… Autoroute A10 à 10 kms-sortie : Amboise/Château-Renault-RD910 : Tours-Château-Renault ; 25 kms d’Amboise et de Vendôme, 20 kms de Montoire, 30 kms de Tours, 4 kms du village d’Auzouer, 2 kms de Château-Renault (quartier du Pichon).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

© Elodie Ritzenthaler