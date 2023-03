Visite du jardin du Bagnol Le jardin du Bagnol Fromental Catégories d’Évènement: FROMENTAL

Visite du jardin du Bagnol Le jardin du Bagnol, 3 juin 2023, Fromental. Visite du jardin du Bagnol 3 et 4 juin Le jardin du Bagnol 5€, gratuit jusqu’à 18 ans. Visite commentée de ce jardin structuré en deux parties s’articulant autour d’un ancien corps de ferme avec de nombreux massifs composés de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres rares. Le jardin du Bagnol 37 Le Grand Bagnol, 87250 Fromental Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 34 95 26 49 Ce jardin d’amateur, né de la passion de la propriétaire pour les plantes, s’articule en deux parties autour d’un ancien corps de ferme. Composé de mixed-borders, les floraisons ici se succèdent toute l’année. Les feuillages, les baies et les belles écorces prolongent la magie estivale. Arbres et arbustes d’intérêt botanique ornent le jardin. Les haies qui l’entourent ont vocation à atténuer les vents dominants, mais elles abritent et nourrissent également les oiseaux et les petits mammifères. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © DRAC SB

