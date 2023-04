Découvrez « Le Jardin du 7 » « Le Jardin du 7 », 2 juin 2023, Mirebeau-sur-Bèze.

Découvrez « Le Jardin du 7 » 2 – 4 juin « Le Jardin du 7 » 3€

L’école de musique du village participera avec ses élèves .

À noter : Visite guidée ou libre.

« Le Jardin du 7 » 7 rue de l’église, 21310 Mirebeau-sur-Bèze Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Le Jardin Métissé ! Le peu de goût de la jardinière pour les Jardins à la française a pour corollaire son amour des Jardins Métissés : jardins de curé, jardins champêtres et bohèmes, jardins à l’anglaise. Tout y est : les fruits , les fleurs, les légumes, les parfums, les sensations de toutes origines, le végétal s’acclimate, la diversité s’impose, la faune participe, l’interaction faune- flore reprend ses droits. Le changement du climat, le retour à des pratiques saines, les nouvelles connaissances en biologie, ont fait évoluer les jardiniers,mais aussi les visiteurs des jardins qui ne veulent plus être simples spectateurs… Entrer dans un Jardin c’est toucher, voir, sentir et goûter par tous ses sens. Le sol est vivant, les oiseaux dispersent les semences et les bananiers côtoient les marguerites dans un mélange complexe et riche de couleurs et de formes. Adieu les mono-couleurs, adieu les tulipes en rangs d’oignons, adieu les arbustes au garde à vous, bonjour la création ! Le Jardin est situé dans le village. Le stationnement est possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©lejardindu7