GENERATION F Le jardin du 38 Breil Nantes, 27 octobre 2023, Nantes.

Jardin du 38Breil / (ex église St Luc en cas d’intempéries)

un projet de Pickup productions en résidence de création à LOLAB du 23 au 27 octobre

Dans sa réflexion sur le rôle qu’occupe l’art dans la fabrique que la ville, Pick Up Production accueille Zelda Soussan du Laboratoire Urbain d’Interventions Temporaires et Léa Dant de la Compagnie du Théâtre intérieur, pour une résidence d’écriture de leur nouveau projet « GÉNÉRATIONS F – Les tribus des possibles ».

Des jeunes venus du futur posent des questions aux humains d’aujourd’hui. Surgis d’un avenir proche ou très lointain et vivant dans des environnements particuliers (une île, sous l’eau, des cabanes, des abris technologiques, en plein air), ces jeunes parlent

une autre langue, ont leurs habitudes, sont vêtus de manière singulière. Ils sont surtout venus pour une raison bien précise et c’est ce que nous allons découvrir…

Le jardin du 38 Breil 38 rue du Breil Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

