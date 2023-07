Visitez une herboristerie et son jardin du XIIIeme siècle Le Jardin d’Isabeau Le Montsaugeonnais Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Visitez l'herboristerie datant du XIIIeme siècle et son jardin, où vous apprendrez ce que l'on mange selon son rang, comment on se soigne, les plantes dans le quotidien, ainsi que les croyances et symboles liés à ces plantes.

Le Jardin d'Isabeau
Montsaugeon 52190 Le Montsaugeonnais
Haute-Marne Grand Est
0607235130
https://www.faceboock.com/jardindisabeau

Le Jardin d'Isabeau ouvre les portes d'un jardin d'évocation médiévale et de l'échoppe de l'herboriste et ses remèdes issus des simples cultivées sur le site.

16 et 17 septembre
10 kms de l'autoroute A6; Route Dijon Langres ; Parking en bas du village.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

