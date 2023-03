Ballade contée au Jardin d’Isabeau Le jardin d’Isabeau Le Montsaugeonnais Catégories d’Évènement: Haute-Marne

LE MONTSAUGEONNAIS

Ballade contée au Jardin d’Isabeau Le jardin d’Isabeau, 3 juin 2023, Le Montsaugeonnais. Ballade contée au Jardin d’Isabeau 3 et 4 juin Le jardin d’Isabeau 50 personnes au maximum par spectacle d’une heure et demi….Présentation du chapeau pour d’éventuels dons. Prévoir un siège pliable, si nécessaire. Hélène Bardeau, conteuse professionnelle, botaniste, nous guide au travers du Jardin d’Isabeau à la découverte de plantes, symboles de ce jardin abbatial du XIIIeme siècle ; leur histoire, les croyances…etc Le jardin d’Isabeau 3 rue de la villain 52190 Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est 0607235130 https://www.faceboock.com/jardindisabeau [{« type »: « phone », « value »: « 0607235130 »}, {« type »: « email », « value »: « jardindisabeau@gmail.com »}] Le jardin d’Isabeau est un jardin de type monacal du XIIIème siècle. C’est Dame Isabeau, femme « libre » au Moyen Âge qui le présente…Elle ouvre son échoppe d’herboriste et présente les remèdes de son époque. Voitures: parking en bas du village; sur le site accés handicapés Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 Dominique couhard©

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, LE MONTSAUGEONNAIS Autres Lieu Le jardin d'Isabeau Adresse 3 rue de la villain 52190 Montsaugeon Ville Le Montsaugeonnais Departement Haute-Marne Age min 7 Age max 90 Lieu Ville Le jardin d'Isabeau Le Montsaugeonnais

Le jardin d'Isabeau Le Montsaugeonnais Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le montsaugeonnais/

Ballade contée au Jardin d’Isabeau Le jardin d’Isabeau 2023-06-03 was last modified: by Ballade contée au Jardin d’Isabeau Le jardin d’Isabeau Le jardin d'Isabeau 3 juin 2023 Le jardin d'Isabeau Le Montsaugeonnais Le Montsaugeonnais

Le Montsaugeonnais Haute-Marne