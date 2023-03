Le jardin d’hélys-oeuvre de 1831 à 2031, une histoire d’avenir ! Le Jardin d’hélys-oeuvre Saint-Médard-d'Excideuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Le jardin d’hélys-oeuvre de 1831 à 2031, une histoire d’avenir ! Le Jardin d’hélys-oeuvre, 2 juin 2023, Saint-Médard-d'Excideuil. Le jardin d’hélys-oeuvre de 1831 à 2031, une histoire d’avenir ! 2 – 4 juin Le Jardin d’hélys-oeuvre Entrée libre et gratuite. Venez admirer une œuvre ouverte et en devenir en venant visiter le jardin et la propriété du début du XXe siècle transformés en un atelier-jardin de création artistique ! Le Jardin d’hélys-oeuvre Domaine des Gissoux – RD 705, 24160, Saint-Médard-d’Excideuil, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 52 78 78 http://www.lejardindhelys-oeuvre.fr Au fil des 4 saisons, rendez-vous au jardin d’hélys, un patrimoine de proximité mis en oeuvre depuis 1995… en allant d’une installation contemporaine à une autre, de l’Échiquier de moniqa ray-bool au Roncier de LO-renzo. Superficie : 12 ha Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © le jardin d’hélys-oeuvre (Alain Piot Di Massimo – moniqa ray-bool – Claudio – LO-renzo)

Lieu Le Jardin d'hélys-oeuvre Adresse Domaine des Gissoux – RD 705, 24160, Saint-Médard-d'Excideuil, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Ville Saint-Médard-d'Excideuil

