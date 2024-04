Le jardin d’hélys-oeuvre de 1831 à 2031, une histoire d’avenir ! Le Jardin d’Hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil, vendredi 31 mai 2024.

Le jardin d’hélys-oeuvre de 1831 à 2031, une histoire d’avenir ! Venez écouter ou réécouter, lire ou relire, voir ou revoir, les pièces maîtresses, les oeuvres croisées, en mouvements, de passages, in situ, les travaux en cours, les projets, les esquisses, les tra… 31 mai – 2 juin Le Jardin d’Hélys-oeuvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T15:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Venez écouter ou réécouter, lire ou relire, voir ou revoir, les pièces maîtresses, les oeuvres croisées, en mouvements, de passages, in situ, les travaux en cours, les projets, les esquisses, les traces, les ateliers des artistes co-fondateur.e.s transformateur.e.s moniqa ray-bool, CLAUDIO et LO-renzo et de leurs invité.e.s et sans oublier les petits et grands matri-patri-moines, le potager, les arbres remarquables, la faune, la flore, le paysage et les espaces naturels protégés par une pratique artistique respectueuse des biodiversités, en allant de »l’Echiquier-Damier » de moniqa ray-bool en passant par le »périscope à l’envers 2031 » de CLAUDIO au »roncier – ZIPV » en mouvement de LO-renzo !

Le Jardin d’Hélys-oeuvre 1311 route de la Loue, Les Gissoux, 24160 Saint-Médard-d’Excideuil Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 52 78 78 http://www.lejardindhelys-oeuvre.fr Au fil des 4 saisons, venez admirer une œuvre ouverte et en devenir en visitant le jardin et la propriété du début du XXe siècle transformés en un atelier-jardin de création artistique… en allant de « l’Échiquier-Damier » de moniqa ray-bool en passant par le « périscope à l’envers 2031 » de Claudio au « roncier – ZIPV » en mouvement de LO-renzo !

