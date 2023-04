Visite du jardin Le Jardin d’Helena Nandrin Catégories d’Évènement: Liège

Visite du jardin Le Jardin d’Helena, 2 juin 2023, Nandrin. Visite du jardin 2 – 4 juin Le Jardin d’Helena Jardin romantique inspiré des sentiers de promenade de l’ancien parc du château voisin où s’entremêlent rosiers, clématites, phlox et plantes vivaces à l’ombre des chênes centenaires.

Pour plus de détails & calendrier 2023 voir facebook : Helena Wochen. Note: Prix 5€ – gratuit pour les moins de 12 ans.

Activités proposées :

• Promenade romantique agrémentée du chant des oiseaux et de musiques douces .

• Présentation de l’aspect fleuri du jardin et de sa biodiversité.

https://www.facebook.com/helena.wochen Le Jardin d’Helena 59 Parc de la Gotte 4550 Nandrin Nandrin 4550 Liège Wallonie [{« link »: « https://www.facebook.com/helena.wochen »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

