Le Jardin des Voix – Les Arts Florissants / William Christie Philharmonie de Paris, 29 septembre 2021, Paris.

À la veille de son interprétation de Partenope de Haendel, William Christie, secondé par les musiciens des Arts Florissants, consacre une leçon de musique à l'œuvre afin de permettre au public de l'aborder avec plus de familiarité. William Christie a bien des cordes à son arc : musicien de premier ordre, pionnier de la redécouverte de la musique baroque, le chef américain installé en France est également investi dans la formation et la transmission, que ce soit par le biais du Jardin des voix, son académie vocale, ou par des actions plus ponctuelles, comme les leçons de musique. L'opéra qu'il présente lors de celle-ci a presque 300 ans : après presque vingt ans où Haendel se consacre exclusivement à l'opéra sérieux, Partenope retrouve un ton plus léger, tant dans son livret (une histoire d'amours compliquées et de travestissement, qui finit bien) que dans sa musique. D'abord refusée par la sérieuse Royal Academy of Music, l'œuvre rencontra finalement un grand succès lors de sa création.

